Scuola la Cgil sciopera | No alla riforma degli istituti tecnici

Giovedì 7 maggio 2026, i rappresentanti della Flc Cgil organizzeranno una manifestazione in piazza per manifestare il proprio dissenso alla riforma degli istituti tecnici. La protesta è stata annunciata dai sindacati, che contestano le modifiche previste dalla nuova normativa. La mobilitazione coinvolgerà insegnanti, studenti e genitori, e si svolgerà in diverse città italiane. La decisione di scioperare è stata comunicata ufficialmente dai vertici del sindacato.

Giovedì 7 maggio 2026, la Flc Cgil scende in piazza per esprimere la propria contrarietà alla riforma degli istituti tecnici. Si tratta di uno sciopero nazionale di tutta la giornata che coinvolge il personale docente, i dirigenti scolastici e il personale Ata impegnato nell’istruzione tecnica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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