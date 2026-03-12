Dal 19 al 22 marzo 2026, il Teatrosophia di Roma ospita la nuova produzione della Compagnia Australe intitolata

Cosa: Lo spettacolo teatrale Oltre lo specchio, nuova produzione della Compagnia Australe.. Dove e Quando: Presso il Teatrosophia di Roma, dal 19 al 22 marzo 2026.. Perché: Una riflessione intensa e contemporanea sul confine tra identità reale e immagine sociale nell’era della comunicazione.. Il teatro contemporaneo torna a interrogarsi sulle dinamiche profonde che regolano le relazioni umane nell’era della performance perenne. Dal 19 al 22 marzo 2026, il palco del Teatrosophia ospiterà Oltre lo specchio, l’ultima fatica della Compagnia Australe. Dopo il riscontro positivo ottenuto nella scorsa stagione con l’opera Nevischio, il collettivo artistico sceglie di misurarsi con una drammaturgia inedita che mette a nudo le fragilità dell’uomo moderno, intrappolato in un gioco di riflessi tra ciò che è e ciò che desidera proiettare all’esterno. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Oltre lo specchio: il dramma dell'apparire al Teatrosophia

