Tariffazione puntuale sui rifiuti | serve maggiore trasparenza

La tariffazione puntuale sui rifiuti è un tema al centro del dibattito pubblico. Le autorità competenti hanno annunciato l'introduzione di nuovi sistemi per rendere più equa la distribuzione dei costi, richiedendo però sempre una gestione trasparente. È stata sottolineata l'importanza di fornire dati precisi e documenti accessibili a tutti, per garantire chiarezza nelle procedure.

"La tariffazione puntuale sui rifiuti è un principio condivisibile, ma deve essere accompagnata da dati chiari e atti amministrativi trasparenti". A dirlo è la consigliera comunale di San Giuliano Terme Ilaria Boggi, della lista civica "Boggi Sindaco", intervenuta dopo l’annuncio del Comune sull’introduzione del nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti che prevede anche il meccanismo della tariffa puntuale. "La tariffazione puntuale è un principio condivisibile: chi produce meno rifiuti indifferenziati paga meno. È un sistema più equo che può anche aiutare a migliorare la raccolta differenziata. Ma proprio perché riguarda le tasse dei cittadini, deve essere costruito con attenzione, con simulazioni economiche e con atti amministrativi chiari", afferma Boggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al via la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani: cosa cambia da oggi in cittàA Piacenza entra in vigore ufficialmente la Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) del servizio di gestione dei rifiuti.

Nel 2026 entra pienamente in vigore la Tariffa puntuale sui rifiuti, come funziona a ModenaSi è concluso con la tappa di Albareto di mercoledì 17 dicembre il tour dedicato alla presentazione della Tcp ai cittadini modenesi da parte...

Tariffa puntuale dei rifiuti. A fine marzo si paga il saldo. In arrivo gli avvisi bonariLa cifra è determinata in base alle tipologie di utenze, domestiche e non domestiche. L’acconto era stato suddiviso in tre rate: 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre 2025. lanazione.it

Mastelli col chip per il secco, ad Ascoli debutto rinviato a giugno. Ecco perchéASCOLI La città fa il primo passo avanti concreto verso il traguardo della tariffazione puntuale e degli sconti sulla Tari, previsti dal 2028, sul fronte del conferimento dei rifiuti, ... corriereadriatico.it

Perché il secco indifferenziato va conferito solo con il mastello Il conferimento del secco indifferenziato tramite mastello è necessario per introdurre la TARIP – Tariffazione Puntuale nel Comune di Quartucciu. La TARIP collega la tariffa alla quantità effet - facebook.com facebook