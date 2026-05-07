Rifiuti giro di vite | La differenziata deve salire al 76,1%

Stasera alle 18.30 si tiene nella commissione comunale Ambiente e Territorio la presentazione di un nuovo progetto per il servizio di igiene urbana. Il Comune ha collaborato con Ars Ambiente di Gallarate per definire le strategie di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata al 76,1 percento. L'iniziativa mira a migliorare le pratiche di raccolta e smaltimento nel territorio.

Viene presentato stasera, dalle 18.30, nella commissione comunale Ambiente e Territorio il nuovo progetto per il servizio di igiene urbana definito dal Comune col supporto tecnico di Ars Ambiente di Gallarate (Va). Un passaggio che anticipa la futura gara europea, che sarà avviata dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta, nel solco degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale nel giugno 2025. Il punto di partenza è un sistema che nel 2024 ha raggiunto il 71,7% di raccolta differenziata, con una produzione pro capite di 428 chili annui. L’obiettivo dichiarato è alzare ulteriormente l’asticella fino a raggiungere una differenziazione del 76,1%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti, giro di vite: "La differenziata deve salire al 76,1%" Notizie correlate Rifiuti, il nuovo calendario spinge la differenziata a Formia: ora supera il 76%I dati forniti dalla Frz: “Un segnale chiaro che il nuovo sistema organizzativo, unito ai comportamenti virtuosi da parte dell’utenza, sta incidendo... Giro di vite sull'abbandono dei rifiuti, scattano trenta sanzioniSette invece sono le persone denunciate dalla polizia locale per occupazione abusiva di immobili pubblici, appropriazione indebita e lesioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sansepolcro, giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti; Palau, giro di vite contro l’abbandono di rifiuti - L'Unione Sarda.it; Rifiuti, giro di vite: La differenziata deve salire al 76,1%; Giro di vite sull’abbandono dei rifiuti: blitz tra Fiumicino Paese e lungomare della Salute. Rifiuti, giro di vite: La differenziata deve salire al 76,1%Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Abbandono dei rifiuti Scatta il giro di vite da parte del ComuneGiro di vite contro chi abbandona i rifiuti nei cestini pubblici e chi non pulisce i bisogni dei propri cani con multe in arrivo per i trasgressori. L’amministrazione comunale infatti, avverte la citt ... laprovinciapavese.gelocal.it Perché in questi giorni ci sono di nuovo i rifiuti in strada a Roma ift.tt/e6DMm3g x.com Pontecagnano in protesta: cosa succede con i rifiuti speciali "Il rimorchio abbandonato è stato incendiato lo scorso 25 ottobre" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #protesta #rifiuti #cittàProtagonista #cittaprotagonista #giroDitali - facebook.com facebook