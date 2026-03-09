Rifiuti il nuovo calendario spinge la differenziata a Formia | ora supera il 76%

A Formia, la raccolta differenziata supera il 76% grazie all’introduzione del nuovo calendario. La società Formia Rifiuti Zero conferma che da quando è stato adottato il nuovo metodo, la percentuale di rifiuti differenziati è aumentata ulteriormente. La modifica nelle modalità di raccolta ha portato a un miglioramento nei risultati, evidenziando un incremento significativo rispetto ai dati precedenti.

I dati forniti dalla Frz: "Un segnale chiaro che il nuovo sistema organizzativo, unito ai comportamenti virtuosi da parte dell'utenza, sta incidendo in modo positivo sull'intero ciclo dei rifiuti" Raccolta differenziata che supera il 76% a Formia. "Dopo l'introduzione del nuovo calendario, la raccolta differenziata a Formia registra un ulteriore passo in avanti", commentano dalla Formia Rifiuti Zero. La percentuale ha raggiunto il 76,20%, con una riduzione del 6% di rifiuto indifferenziato rispetto a febbraio dell'anno scorso. "Un segnale chiaro che il nuovo sistema organizzativo, unito ai comportamenti virtuosi da parte dell'utenza, sta incidendo in modo positivo sull'intero ciclo dei rifiuti".