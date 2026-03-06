Via libera all' accordo pubblico-privato per restaurare il Moro di Venezia | Tornerà al suo colore originario

È stato approvato un accordo pubblico-privato per il restauro del Moro di Venezia, un’imbarcazione esposta sulla Darsena di Ravenna. La decisione prevede che lo scafo torni al suo colore originale, valorizzando così un simbolo di eccellenza sportiva, progettuale e cantieristica del territorio. La nota ufficiale conferma l’intenzione di preservare e recuperare l’aspetto storico dell’imbarcazione.

Approvato il protocollo per i prossimi quattro anni per riqualificare e valorizzare la storica imbarcazione esposta in Darsena. Il Circolo velico ravennate gestirà la manutenzione e anche il pontile presente in Darsena "Tornerà al suo colore originario lo scafo del Moro di Venezia III". Questo viene affermato in una nota relativa all'imbarcazione esposta sulla Darsena di Ravenna, simbolo dell'eccellenza sportiva, progettuale e cantieristica del nostro territorio. Lo scafo sarà rimesso a nuovo grazie allo sforzo congiunto di pubblico e privato. Il protocollo, che ha validità di 4 anni (dal 2026 al 2029), prevede che l'Autorità Portuale destini l'importo massimo di 30.