Palazzo Venezia a Roma | visite gratis sul cantiere di restauro date e prenotazioni

A Roma, nel palazzo che ospita il Museo Nazionale, si potrà visitare gratuitamente il cantiere di restauro durante alcune date di maggio e giugno 2026. Le sale storiche del palazzo saranno accessibili al pubblico mentre si svolgono i lavori di conservazione, con ingressi gratuiti e possibilità di prenotazione. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Cantiere aperto” e prevede aperture programmate per permettere ai visitatori di osservare da vicino le operazioni di restauro.

Roma non smette mai di sorprendere: questa volta apre le porte. anzi, i ponteggi. A maggio e giugno 2026 le monumentali sale di Palazzo Venezia diventano protagoniste di un’esperienza decisamente fuori dal comune grazie al progetto “Cantiere aperto”. Non la solita visita museale: qui si entra davvero nel vivo del restauro, tra impalcature, decorazioni riemerse e restauratori all’opera. Un cantiere (davvero) aperto al pubblico. Per la prima volta sarà possibile osservare da vicino i lavori in corso nella Sala del Mappamondo, nella Sala delle Battaglie e nella Sala Regia, tre ambienti simbolo del palazzo rinascimentale. L’iniziativa fa parte del programma promosso dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e si inserisce nei grandi lavori legati alla futura stazione Venezia della Linea C della metro.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Palazzo Koch a Roma, il gioiello nascosto visitabile gratis: ecco le nuove date di visita Festa della Donna: la Regione apre alle visite gratis sul Belvedere di Palazzo LombardiaMilano, 6 marzo 2026 – Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Belvedere di Palazzo Lombardia apre le sue porte, in via del tutto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Presentato il progetto Cantiere aperto. Le Sale monumentali di Palazzo Venezia; Il cantiere per il restauro di Palazzo Venezia apre alle visite; Roma, Palazzo Venezia apre il cantiere al pubblico: visite nelle sale monumentali in restauro; Palazzo Venezia, aperto al pubblico il cantiere di restauro. Palazzo Venezia a Roma: visite gratis sul cantiere di restauro (date e prenotazioni)Roma non smette mai di sorprendere: questa volta apre le porte… anzi, i ponteggi. A maggio e giugno 2026 le monumentali sale di Palazzo Venezia diventano ... funweek.it Cantiere aperto. Palazzo Venezia a Roma apre le porte durante gli interventi di restauroTra i mesi di maggio e giugno Palazzo Venezia aprirà le sue porte per rendere visibile il restauro delle sale, attualmente in corso, con visite speciali sui ponteggi. rendendo il cantiere un'esperienz ... professionearchitetto.it Angoli di #Roma Palazzo Venezia x.com Partono i lavori di restauro di Palazzo Venezia che vedrà coinvolte le sale monumentali (compreso l’ufficio di Mussolini dal quale si affacciò per dichiarare l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940). La grande novità è che i cantieri si potranno visitare gratuitament - facebook.com facebook