Ricovero Landolfi al via la derattizzazione
È iniziata la derattizzazione al Ricovero Landolfi, situato in via Ponte Carolino a Maddaloni. L’intervento è stato eseguito dall’Asl di Caserta, su richiesta del consigliere regionale. La misura mira a eliminare i roditori presenti nell’area e a migliorare le condizioni del luogo. L’operazione segue le segnalazioni e le richieste di intervento provenienti dalla politica locale, che aveva sollecitato un intervento rapido.
E’stata effettuata la derattizzazione al ‘Rincovero Landolfi’ a Maddaloni. L’Asl di Caserta, recependo le sollecitazioni del consigliere regionale Vincenzo Santangelo, ha proceduto ad effettuare la derattizzazione del Ricovero Landolfi in via Ponte Carolino a Maddaloni. “In attesa che si.🔗 Leggi su Casertanews.it
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