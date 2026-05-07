Ricovero Landolfi al via la derattizzazione

È iniziata la derattizzazione al Ricovero Landolfi, situato in via Ponte Carolino a Maddaloni. L’intervento è stato eseguito dall’Asl di Caserta, su richiesta del consigliere regionale. La misura mira a eliminare i roditori presenti nell’area e a migliorare le condizioni del luogo. L’operazione segue le segnalazioni e le richieste di intervento provenienti dalla politica locale, che aveva sollecitato un intervento rapido.