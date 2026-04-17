Clan e lotte interne | la decisione del giudice su Landolfi Il raid del 2009 al centro della sentenza

Il giudice ha stabilito una pena di 22 anni di reclusione per Innocenzo Landolfi, 45 anni, di Caserta, coinvolto in una serie di episodi criminali legati alle tensioni e alle lotte interne del clan Belforte. La decisione si basa sulle accuse relative a un raid avvenuto nel 2009, episodio centrale nel procedimento giudiziario. Landolfi è stato ritenuto responsabile di aver preso parte alle attività criminali associate alla faida tra fazioni all’interno del clan.

Pena rideterminata a 22 anni di reclusione per Innocenzo Landolfi, 45enne di Caserta ritenuto coinvolto in una serie di gravi episodi criminosi riconducibili alle dinamiche interne del clan Belforte. A stabilirlo è stato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Penale, che ha.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Roma, presentato ricorso per il rosso a Wesley: la motivazione della protesta del club giallorosso e la decisione del Giudice Sportivodi Redazione JuventusNews24Roma, presentato il ricorso dopo il rosso a Wesley per un presunto scambio di persona. Garlasco, la decisione ufficiale su Andrea Sempio: pesante ‘no’ del giudiceLa giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli ha messo un primo punto fermo nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara...