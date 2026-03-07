Allarme topi al Primo Liceo Artistico avviata la derattizzazione Città Metropolitana | Episodio isolato

Dopo l'avvistamento di topi nel Primo Liceo Artistico, la dirigente scolastica ha richiesto un intervento di derattizzazione. Città Metropolitana di Torino ha confermato di aver avviato le verifiche all’interno dell’istituto. L'intervento è stato immediatamente avviato e l'ente ha definito l’episodio come isolato. La scuola si trova attualmente sotto osservazione.

Avviate le operazioni di derattizzazione e sanificazione dei locali dopo la video-denuncia degli studenti che avevano immortalato un indesiderato compagno di classe irrompere nell'aula Aggiornamento 7 marzo Come confermato da Città Metropolitana di Torino, una volta formulata richiesta d'intervento da parte della dirigente scolastica del Primo Liceo Artistico, Patrizia Tarantino, dopo l'avvistamento di topi, sono state attivate le verifiche all'interno dell'istituto. Attivate altresì le procedure necessarie per la derattizzazione della struttura e tutte le verifiche tecniche all'interno degli ambienti interessati mediante operazioni di sanificazione.