Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro | beni e società tra Perugia e Arezzo nel mirino della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e società per un valore superiore a 4 milioni di euro, coinvolgendo anche Arezzo. L'operazione, partita da Perugia, mira a contrastare un giro di frodi fiscali e riciclaggio. Durante le indagini, sono stati trovati conti bancari clandestini e immobili di lusso nascosti tra le due città.

Colpisce anche AREZZO la vasta operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia – G.I.C.O., che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro e contestuale confisca di quote societarie, conti correnti, beni mobili e immobili per un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro. Il provvedimento riguarda un imprenditore di origini romane, residente per diversi anni in Umbria, riconosciuto come soggetto connotato da “pericolosità sociale”, in quanto abitualmente dedito a traffici delittuosi dai quali traeva sostentamento per sé e per i propri familiari, ai sensi del D. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro: beni e società tra Perugia e Arezzo nel mirino della Guardia di Finanza Maxi sequestro da milioni, imprenditore sotto scacco: beni e società nel mirino della Finanza Recentemente, la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro di beni per milioni di euro, coinvolgendo un imprenditore e le sue aziende. Maxi Sequestro della Guardia di Finanza a Salerno: Oltre 14 Milioni di Euro per Crediti Fiscali Inesistenti La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società del settore trasporti, a seguito di crediti fiscali inesistenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brescia, frodi e riciclaggio nel settore edile: maxi sequestro da oltre 250 milioni - Radio Bruno; Argento al nero: blitz da 15 milioni. Maxi sequestro e raffica di denunce; Salerno: usura, estorsione, droga, gioco illegale e riciclaggio, maxi sequestro da oltre 16 milioni a imprenditore vicino alla criminalità organizzata. Tutti i dettagli (VIDEO); Bergamo, dilapidato patrimonio milionario della zia: nipote sotto accusa, maxi sequestro da oltre un milione. Maxi confisca antimafia da oltre 4 milioni: sigilli a società, terreni e conti tra Umbria, Toscana e LazioIl sequestro ai danni di un imprenditore di origini romane, residente per anni in Umbria, ritenuto socialmente pericoloso e abitualmente dedito a traffici illec ... etrurianews.it Catania, maxi sequestro di cocaina: 44 chili nascosti in un’auto. 31enne arrestato dopo fuga spericolata (VIDEO)Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato a Catania: sequestrati oltre 44 chilogrammi di cocaina nascosti in un’auto con vani occulti. Arrestato un corriere di 31 anni dopo un inseguimento tra ... corrieretneo.it Truffe e abusivismo finanziario, sequestri per oltre 4 milioni a imprenditore #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #arezzo #evidenza #finanza #perugia #roma #scoop #sequestro #subter #super #umbria | http://ow.ly/fNfh106uEEC - facebook.com facebook