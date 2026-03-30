Clan dei Casalesi - Zagaria sotto assedio a Caserta 23 arresti e maxi sequestro di beni per 40 milioni

I Carabinieri hanno eseguito un’operazione contro il clan dei Casalesi-Zagaria a Caserta, portando all’arresto di 23 persone. Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 40 milioni di euro. L’indagine ha riguardato accuse di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto alle attività criminali nella zona.