Clan dei Casalesi - Zagaria sotto assedio a Caserta 23 arresti e maxi sequestro di beni per 40 milioni
I Carabinieri hanno eseguito un’operazione contro il clan dei Casalesi-Zagaria a Caserta, portando all’arresto di 23 persone. Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 40 milioni di euro. L’indagine ha riguardato accuse di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto alle attività criminali nella zona.
È di 23 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, attivo nella provincia di Caserta. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha colpito presunti affiliati e collaboratori del sodalizio criminale, accusati di numerosi reati tra cui associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di una lunga indagine avviata nel 2019 e sviluppata attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Articoli correlati
Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euroIl provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in...
Blitz a Caserta e Napoli contro la criminalità organizzata: eseguite 23 misure cautelari a carico di presunti affiliati al clan dei Casalesi e disposto un sequestro di beni da 40 milioni di euroContinua senza sosta la lotta alla criminalità organizzata da parte delle autorità italiane.
Aggiornamenti e notizie su Clan dei Casalesi Zagaria sotto assedio...
Temi più discussi: Camorra, eseguito blitz dei Carabinieri in provincia di Caserta; Camorra, colpo al clan dei Casalesi: 23 misure cautelari; Camorra, blitz dei carabinieri in provincia di Caserta: arresti e sequestri nel clan Zagaria; Camorra: blitz contro i nuovi vertici del clan dei Casalesi.
Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelariMaxi operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi nel Casertano, con decine di misure cautelari eseguite nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 30 aprile. Il blitz è stato condotto ... fanpage.it
Casalesi, il clan che cambia volto: 23 arresti tra affari, droga e riciclaggio. Gratteri: Indagine di serie AGratteri: Indagine di serie A. Colpita la famiglia che gestiva estorsioni, usura e traffico di droga con ramificazioni internazionali ... ilfattoquotidiano.it
Lo Stato c’è e non arretra di un millimetro di fronte ai clan Questa mattina all'alba oltre centocinquanta carabinieri del comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli hanno dato esecuzione a ventitré misure cautelari contro la fazione Zagaria del clan dei - facebook.com facebook
Caso Delmastro, i pm: «Nelle 5 forchette investiti i proventi del clan Senese» x.com