Secondo una ricerca condotta da Socialcom, l'87,3% delle discussioni sui social network in Europa riguardanti l'Unione Europea sono negative. In Italia, questa percentuale si riduce all'81,6%. I dati sono stati diffusi il 7 maggio e si riferiscono alle opinioni espresse online sui temi europei, evidenziando una differenza tra il sentiment generale e quello italiano.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - L'87,3% delle conversazioni condotte sui social network in Europa sull'Ue sono orientate in senso negativo, ma in Italia il tasso è un po' più basso, all'81,6%. Il concetto di 'Made in Europe', focus dell'Industrial Accelerator Act, ribalta la percezione, o 'sentiment' (65,6% positivo in Italia), cosa che fa del nostro il Paese più ricettivo tra le grandi economie europee. E' quanto emerge da una ricerca condotta da Socialcom da gennaio ad aprile di quest'anno, analizzando 14,7 mln di conversazioni on line nell'Ue, delle quali un milione in Italia, presentata ieri durante un convegno a Bruxelles. Il cambio di percezione, secondo Socialcom, è legato al passaggio dall'Ue "regolatrice" a "scudo industriale".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca Socialcom, italiani positivi su Made in Europe

Notizie correlate

Leggi anche: Ue, ricerca Socialcom: fiducia in istituzioni europee può crescere ma norme e burocrazia restano un punto debole

UE: obblighi ‘Made in Europe’ per auto e solariLa Commissione Europea ha varato l’Industrial Accelerator Act, una proposta legislativa mirata a potenziare la manifattura del blocco e ridurre la...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Caso Garlasco, cresce la sfiducia nella giustizia: sui social domina sentiment negativo.

UE, ricerca Socialcom: fiducia in istituzioni europee può crescere ma norme e burocrazia restano un punto debole(Adnkronos) – L’Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma il Made in Europe ha la capacità di fare immedesimare i cittadini: è la prima iniziativa capace di trasfo ... msn.com

Gli italiani e i dibattiti online sull’Ue/ Ricerca SocialCom Sentiment negativo, il nord teme BruxellesC'è un sentiment molto negativo da parte degli italiani nei confronti dell'Ue ed emerge dai dibattiti online analizzati da SocialCom: ecco i dettagli Sono molto interessanti i dati online riguardanti ... ilsussidiario.net