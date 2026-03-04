UE | obblighi ‘Made in Europe’ per auto e solari

La Commissione Europea ha presentato l’Industrial Accelerator Act, una legge che mira a rafforzare la produzione interna di auto e pannelli solari all’interno dell’Unione Europea. La proposta punta a ridurre la dipendenza dalla Cina, puntando su investimenti e capacità industriale nel settore. La misura interessa specificamente settori strategici come l’automotive e le energie rinnovabili.

La Commissione Europea ha varato l’Industrial Accelerator Act, una proposta legislativa mirata a potenziare la manifattura del blocco e ridurre la dipendenza dalla Cina. Il cuore della norma impone quote minime di produzione europea per tecnologie strategiche come veicoli elettrici, pannelli solari e acciai a basse emissioni negli appalti pubblici. L’obiettivo dichiarato è portare la quota della manifattura nel PIL dell’UE dal 14,3% registrato nel 2024 al 20% entro il 2035, creando nuovi posti di lavoro e favorendo l’adozione industriale di soluzioni pulite. Si tratta di uno strumento normativo che lega gli acquisti statali all’origine dei prodotti, definendo rigorosamente cosa significa essere Made in Europe e stabilendo condizioni precise per gli investimenti esteri superiori a 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu Auto elettriche e ibride, verso la stretta Ue: “Incentivi solo con 70% di contenuto made in Europe”La Commissione UE si prepara a cambiare le regole del gioco per l’auto a elettroni. Ue copia “Buy American”, Made in Europe contro i 350 miliardi di deficit con la CinaDopo il tentativo Ue-Mercosur, per il momento rimandato, gli imprenditori europei hanno firmato una lettera nella quale chiedono di mettere al centro... BMW and Toyota the ONLY automakers to oppose EU’s proposed CO2 targets Una selezione di notizie su UE obblighi 'Made in Europe' per auto e.... Discussioni sull' argomento Ok finale Ue a obblighi di sostenibilità più leggeri per le aziende; Dazi, Trump rilancia al 15% dopo la sentenza della Corte Suprema; La Commissione lancia la city car made in Europe: la proposta UE; Colonnine elettriche, nuovi obblighi UE AFIR. Ue, 'i deepfake hanno potenziale per distorcere le elezioni'Esistono già degli obblighi riguardanti l'interazione tra intelligenza artificiale ed elezioni, ad esempio l'obbligo di identificare i deepfake di IA etichettandoli in modo appropriato. Siamo quindi ... ansa.it Introdotto il criterio del “Made in Europe” e quote fisse di prodotti low-carbon. Nuove regole anche per gli investimenti stranieri facebook