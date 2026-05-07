È stata creata una nuova fondazione dedicata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne. L’obiettivo principale è sostenere attività di ricerca e interventi per contrastare questa problematica. La fondazione si impegna anche in iniziative di sensibilizzazione e supporto alle vittime. La nascita di questa struttura rappresenta un passo importante nel settore, con risorse dedicate alla promozione di progetti specifici e alla collaborazione tra enti pubblici e privati.

La Fondazione ANLU è stata istituita da Mariateresa Lanza, che ne è anche presidente, ed è dedicata alla memoria di sua madre Annalisa, che per quasi trent’anni ha affiancato con dedizione l’AIRC nella raccolta fondi per la ricerca; nasce con l’obiettivo di sostenere le persone che si trovano in condizioni di bisogno e opererà a supporto di enti, associazioni e individui che si dedicano alla cura e all’assistenza dei più fragili. La serata inaugurale del 9 maggio - una data non casuale perché precede la Festa della mamma in calendario domenica 10 - rappresenta anche il primo appuntamento di una raccolta fondi annuale a favore di AIRC che diventerà un appuntamento fisso della Fondazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ricerca, prevenzione e lotta alla violenza sulle donne: nasce la Fondazione ANLU

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