RICERCA E PREVENZIONE INCLUSIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE | NASCE LA FONDAZIONE ANLU SABATO 9 MAGGIO LA PRESENTAZIONE AL MUSEO CAMPANO DI CAPUA

Sabato 9 maggio si terrà al Museo Campano di Capua la presentazione della nuova Fondazione ANLU, un'organizzazione dedicata alla prevenzione, alla ricerca oncologica e alla lotta contro la violenza sulle donne. La fondazione si impegna a sostenere iniziative e progetti in queste aree, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete a favore delle vittime. L’evento coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore.

La Fondazione ANLU è stata istituita da Mariateresa Lanza, che ne è anche presidente, ed è dedicata alla memoria di sua madre Annalisa, che per quasi trent’anni ha affiancato con dedizione l’AIRC nella raccolta fondi per la ricerca; nasce con l’obiettivo di sostenere le persone che si trovano in condizioni di bisogno e opererà a supporto di enti, associazioni e individui che si dedicano alla cura e all’assistenza dei più fragili. La serata inaugurale del 9 maggio - una data non casuale perché precede la Festa della mamma in calendario domenica 10 - rappresenta anche il primo appuntamento di una raccolta fondi annuale a favore di AIRC che diventerà un appuntamento fisso della Fondazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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