Ricerca prevenzione e inclusione | in Campania nasce la Fondazione Anlu

In Campania è stata annunciata la nascita della Fondazione ANLU, un progetto dedicato alla promozione di attività di prevenzione e ricerca nel settore legale. L’obiettivo principale è favorire l’inclusione attraverso iniziative specifiche e interventi mirati. La fondazione si propone di collaborare con vari enti e professionisti per sviluppare programmi di formazione e sensibilizzazione, puntando a un approccio più attento alle esigenze della comunità.

Nasce la Fondazione ANLU: l’iniziativa, che promuove le attività di prevenzione, ricerca oncologica e genetica, inclusione sociale e lotta alla violenza sulle donne, sarà presentata sabato 9 maggio alle ore 18 presso il Museo Campano di Capua nel corso di un evento di beneficenza con raccolta fondi a favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. La Fondazione ANLU è stata istituita da Mariateresa Lanza, che ne è anche presidente, ed è dedicata alla memoria di sua madre Annalisa, che per quasi trent’anni ha affiancato con dedizione l’AIRC nella raccolta fondi per la ricerca; n asce con l’obiettivo di sostenere le persone che si trovano in condizioni di bisogno e opererà a supporto di enti, associazioni e individui che si dedicano alla cura e all’assistenza dei più fragili.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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