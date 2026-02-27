Pesca illegale di ricci di mare oltre 3mila esemplari sequestrati tra Bari e Bat

Continuano i controlli contro la pesca illegale di ricci di mare lungo le coste pugliesi, con oltre 3.000 esemplari sequestrati tra Bari e Bat nei primi venti giorni di febbraio. Le operazioni sono state condotte dai militari della Stazione Navale di Bari, che hanno lavorato sotto il coordinamento della guardia di finanza per contrastare questa attività irregolare.

Prosegue senza sosta il contrasto alla pesca illegale del riccio di mare lungo le coste pugliesi. Nei primi 20 giorni di febbraio i militari della Stazione Navale di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della guardia di finanza, hanno sequestrato complessivamente oltre.