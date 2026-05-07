Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l’inaugurazione del nuovo comitato elettorale in una strada centrale della città. Un dettaglio visibile già all’esterno ha attirato subito l’attenzione: la scritta “Avellino” era esposta sottosopra, creando un effetto visivo immediato. Il candidato sindaco del campo largo ha partecipato all’evento, pronunciando un messaggio che invita a “ribaltare” la situazione attuale. Presenti anche alcuni sostenitori e la presenza di un ospite noto nel panorama locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ribaltiamo Avellino”. È questo il messaggio lanciato da Nello Pizza, candidato sindaco del campo largo, nel giorno dell’inaugurazione del comitato elettorale di via Tagliamento, dove a catturare l’attenzione è stata la scritta “Avellino” esposta sottosopra. Un simbolo preciso, come ha spiegato lo stesso candidato sindaco: “Dobbiamo ribaltare la città. È un modo simbolico per dire che vogliamo cambiare veramente il modo di concepire la città e anche il modo di concepire l’attività amministrativa”. Accolto da candidati, sostenitori, il consigliere regionale Maurizio Petracca e il Segretario provinciale Pd Marco Santo Alaia, nel suo intervento Pizza ha ribadito la necessità di ripartire dai quartieri, a cominciare da Valle, tappa successiva della giornata insieme al candidato del dem Claudio Petrozzell i.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ribalteremo Avellino”: Pizza inaugura il Comitato con Petracca

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