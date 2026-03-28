Una coalizione ha avviato il proprio comitato elettorale, con una candidata che rappresenta l’intero gruppo. Sono stati esclusi sia il progetto del Ponte sullo Stretto sia le liste con candidati considerati non autentici. La candidata ha sottolineato di voler proporre una candidatura condivisa e di preferire candidati disposti a impegnarsi seriamente per il territorio, evitando strategie imposte dall’alto.

In via Ghibellina il centrosinistra si è stretto alla consigliera comunale, ufficiali Carabellò al Secondo e Valbruzzi al Sesto Quartiere. In valutazione Lauro di Controcorrente Una candidatura di coalizione e non di un singolo partito, il no rispetto agli altri candidati al Ponte sullo Stretto e liste dove ci siano candidati che veramente hanno voglia di spendersi per il territorio e non essere “schiavi” del capobastone. Sono i punti cardine di Antonella Russo, candidata di centrosinistra, che oggi in via Ghibellina ha presentato il comitato elettorale con una buona partecipazione. I rappresentanti di Movimenti e partiti, da Antonio De Luca... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Unici contrari al Ponte e liste con candidati non civetta, la Russo inaugura il comitato elettorale con tutta la coalizione

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