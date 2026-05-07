Rezzato | Eros e bellezza da Michelangelo a D' annunzio

A Rezzato è aperta una mostra dedicata all’evoluzione del tema dell’Eros e dell’amore, che attraversa epoche e stili diversi. L’esposizione presenta opere di artisti dal Rinascimento a D’Annunzio, evidenziando come il corpo e la bellezza siano stati interpretati come riflesso del divino. Tra i pezzi esposti si trovano capolavori di artisti rinascimentali, tra cui sculture e dipinti, e si approfondisce il rapporto tra spiritualità e sensualità nell’arte.

La Mostra in cui l’evoluzione del concetto di Eros e Amore da Michelangelo a D'Annunzio, viene affrontato come un passaggio dal sublime e spirituale, dove la bellezza corporea, anche delle modelle, riflette il divino, attraverso le opere dei Maestri del Rinascimento come lo stesso Buonarroti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate ‘Michelangelo ed il suo Giudizio’, approfondimento durante il percorso della 'Via della bellezza'In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... D’Annunzio spiegato da AdamiOggi alle 18 la sala conferenze di Clarisse Arte ospita il primo incontro del ciclo ’Palestra umanistica’, progetto a cura di Stefano Adami (nella...