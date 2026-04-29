D’Annunzio spiegato da Adami

Oggi alle 18, nella sala conferenze di Clarisse Arte, si terrà il primo incontro del ciclo ’Palestra umanistica’, un progetto curato da Stefano Adami. L’evento è rivolto agli studenti che devono prepararsi all’esame di maturità, ma è aperto anche a tutti i cittadini interessati. La sessione sarà dedicata a D’Annunzio, con spiegazioni e approfondimenti sul suo pensiero e la sua opera.

Oggi alle 18 la sala conferenze di Clarisse Arte ospita il primo incontro del ciclo ’Palestra umanistica’, progetto a cura di Stefano Adami (nella foto) pensato per accompagnare gli studenti verso l’esame di maturità, ma aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero. Il ciclo si apre con l’incontro ’Gabriele d’Annunzio e il nuovo secolo’, dedicato a una figura centrale della letteratura italiana tra Otto e Novecento. Stefano Adami affronterà alcuni dei nodi più significativi della produzione e della figura dannunziana: il rapporto con le avanguardie europee e la costruzione di uno stile riconoscibile, il progetto di dedicare un romanzo a ciascuna città d’arte della penisola, fino al complesso legame con il fascismo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - D’Annunzio spiegato da Adami Notizie correlate ’Viva voce’, la testimonianza di AdamiOggi alle 18 il Polo culturale Le Clarisse ospita la presentazione della nuova edizione del libro “Viva voce” di Stefano Adami. Leggi anche: Giustizia a Imperia: il referendum spiegato da governo e CSM. Scajola Panoramica sull’argomento Temi più discussi: D’Annunzio spiegato da Adami; Furto nel camerino di Travaglio al D’Annunzio: Un fatto non attribuibile al teatro; Il mito di Francesco nell’immaginario di d’Annunzio: Angelo Piero Cappello ospite di TrapanIncontra; Trapanincontra: Francesco e d’Annunzio a confronto nell'opera di Angelo Cappello. D’Annunzio, Gabriele - Ho gli occhi bendatiAppunto di letteratura italiana sull'analisi del testo di Gabriele D’Annunzio, Ho gli occhi bendati tratto dall'opera Notturno, Prima offerta. skuola.net D’Annunzio, Gabriele - Il manifesto politico del superuomoAppunto di letteratura italiana sull'analisi del testo di Gabriele D’Annunzio, Il manifesto politico del superuomo tratto dall'opera Le vergini delle rocce, libro I. skuola.net Lo ha spiegato lo stesso conduttore a Deejay Chiama Italia…” Venerdì 1° maggio Rai 1 cambia i programmi: il talent show di Carlo Conti non sarà trasmesso per evitare di sovrapporsi con il Concerto del Primo Maggio in diretta su Rai 3. L’annuncio è arrivato - facebook.com facebook