‘Michelangelo ed il suo Giudizio’ approfondimento durante il percorso della ' Via della bellezza'

Giovedì 12 alle 19 nella Basilica di San Francesco a Ferrara si terrà un evento dedicato a Michelangelo e al suo affresco, intitolato ‘Il Giudizio’. L’appuntamento fa parte del percorso ‘Via della bellezza’ curato da don Franco Rogato e si svolge in concomitanza con un intervento di ripulitura dell’affresco nella Cappella Sistina. L’evento vuole approfondire l’opera del grande artista e il suo significato.

L'evento vuole essere un'occasione di approfondimento sul 'Giudizio Universale' di Michelangelo, riletto e presentato alla luce di quel gesto del Cristo, definito 'imperioso e pacato' quale esito finale del cammino dell'umanità. Il tema del fine (e non della fine) sarà affidato alle suore della 'Divina Rivelazione' di Roma, tra le massime esperte del capolavoro michelangiolesco, in qualità di guide accreditate dalla Santa Sede presso i Musei Vaticani e la Cappella Sistina.

Il Cristo di Sant’Agnese attribuito a MichelangeloÈ di Michelangelo Buonarroti il busto scultoreo del Cristo Salvatore conservato da secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, lungo la via Nomentana a Roma. L’opera, finora considerata ... rainews.it

Il Cristo risorto di Michelangelo esposto a Palazzo dei NormanniQuella vena nera sul volto, un difetto naturale del marmo, apparse agli occhi di Michelangelo come una grave imperfezione al tal punto da indurlo a non completare l'opera. Oggi, invece, è ... ansa.it

