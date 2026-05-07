Revenge porn cyberbullismo truffe Quando un click può creare il mostro

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di attacchi online come revenge porn, cyberbullismo e truffe online. Le vittime sono spesso persone che condividono contenuti sensibili o si fidano di sconosciuti incontrati su app di incontri o chat. Pedofili e cybercriminali sfruttano l'anonimato offerto dalla rete per agire indisturbati. Un singolo click può tramutarsi in un rischio reale e concreto per chi si trova coinvolto in queste situazioni.