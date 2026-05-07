Revenge porn cyberbullismo truffe Quando un click può creare il mostro
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di attacchi online come revenge porn, cyberbullismo e truffe online. Le vittime sono spesso persone che condividono contenuti sensibili o si fidano di sconosciuti incontrati su app di incontri o chat. Pedofili e cybercriminali sfruttano l'anonimato offerto dalla rete per agire indisturbati. Un singolo click può tramutarsi in un rischio reale e concreto per chi si trova coinvolto in queste situazioni.
Bullismo, truffe, sexting, finti amori nati su app di incontro o chat, pedofili che si nascondono protetti dall'anonimato. L'avvocato Marisa Marraffino ci parla di tante storie vere nel suo libro da poco uscito "Senza consenso - Vite, solitudini e tribunali nell'era digitale" (Zolfo Editore). Storie di cui si è occupata per lavoro. Alcune sono finite bene, altre meno. Ce ne parla in questa intervista Avvocato, nel sottotitolo del suo libro si legge “vite, solitudini e tribunali nell’era digitale”. A chi si rivolge? "Il libro è rivolto soprattutto agli studenti, credo possa essere letto dalla terza media in poi, ma anche alle loro famiglie....🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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