Violenza revenge porn cyberbullismo | per il 66% dei ragazzi il web è il luogo più a rischio Colpite soprattutto ragazze e perosne non binarie

Secondo una recente indagine, il 66% dei giovani considera il web il luogo più rischioso, con particolare attenzione a ragazze e persone non binarie. Le problematiche più diffuse sono violenza, revenge porn e cyberbullismo, che colpiscono soprattutto le categorie più vulnerabili. I dati riflettono le preoccupazioni di chi naviga quotidianamente online e si scontrano con queste minacce.

Per due ragazzi su tre il web è oggi il "luogo" più pericoloso. Il dato, 66% del campione, arriva dall'ultima indagine dell' Osservatorio indifesa di Terre des Hommes, diffusa in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio) e della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (10 febbraio). La ricerca, realizzata con la community under 30 Scomodo, ha raccolto le opinioni di oltre 2.000 giovani italiani sotto i 26 anni su violenza, cyberbullismo e sicurezza online.