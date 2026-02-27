Violenza revenge porn cyberbullismo | per il 66% dei ragazzi il web è il luogo più a rischio Colpite soprattutto ragazze e persone non binarie

Per due ragazzi su tre il web è oggi il "luogo" più pericoloso. Il dato, 66% del campione, arriva dall'ultima indagine dell' Osservatorio indifesa di Terre des Hommes, diffusa in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (7 febbraio) e della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (10 febbraio). La ricerca, realizzata con la community under 30 Scomodo, ha raccolto le opinioni di oltre 2.000 giovani italiani sotto i 26 anni su violenza, cyberbullismo e sicurezza online.