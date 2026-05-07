Reti e teleriscaldamento al centro dello sviluppo

Nel piano quinquennale di una multiutility sono previsti investimenti complessivi di 1,3 miliardi di euro nelle reti energetiche. Di questa cifra, 200 milioni sono destinati allo sviluppo del teleriscaldamento. Questa iniziativa rientra nei progetti di ammodernamento e ampliamento delle infrastrutture per migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione verso fonti più sostenibili. I fondi saranno utilizzati principalmente per la realizzazione di nuove reti e il potenziamento di quelle già esistenti.

Nel piano quinquennale della multiutility Hera sono previsti investimenti sulle reti energetiche per 1,3 miliardi di euro, di cui 200 milioni destinati allo sviluppo del teleriscaldamento, che rappresentano un fattore abilitante della transizione green. L’elettrificazione dei consumi, la produzione diffusa di energia fotovoltaica e la crescita del contenuto di green gas richiedono, infatti, nuovi investimenti. La presenza territoriale del Gruppo Hera e la gestione di entrambe le reti di distribuzione, elettrica e gas, permettono di disporre delle informazioni necessarie a ottimizzare lo sviluppo degli investimenti sui territori. È...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Reti e teleriscaldamento al centro dello sviluppo Cooling India’s Future The Strategic Role of District Cooling Systems Notizie correlate Modena al centro dell'Agenda 2030: torna il Festival dello Sviluppo SostenibileModena torna a essere protagonista del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal la maggiore iniziativa italiana dedicata alla diffusione della... Leggi anche: Aversa, confronto su investimenti e crescita delle imprese: commercialisti al centro dello sviluppo economico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Teleriscaldamento: il modello IA ENEA per reti termiche intelligenti; Reti e teleriscaldamento al centro dello sviluppo; Calore dai depuratori alle città: quattro proposte per non sprecare l’energia; Forlì, Hera continua l’estensione della rete del teleriscaldamento. Valmadrera, al via il piano asfaltature: ripristini stradali dopo i lavori per teleriscaldamento e rete idricaPartiranno nel mese di Maggio le attività propedeutiche al ripristino definitivo delle sedi stradali di Valmadrera, interessate nei mesi scorsi dai cantieri per la posa del teleriscaldamento e della r ... resegoneonline.it Teleriscaldamento, ENEA sviluppa modello IA per reti più smartENEA ha sviluppato un modello basato su reti neurali artificiali, in grado di prevedere con sei ore di anticipo quanta energia termica un utente potrà immettere nella rete di teleriscaldamento. corrierenazionale.it Una primavera densa di progetti e visioni, tra nuove reti territoriali, benessere giovanile e ricerca artistica La nostra newsletter di aprile si apre con una riflessione urgente sulla "svolta partecipativa" e sul ruolo cruciale della cultura oggi. Proprio in queste sett - facebook.com facebook