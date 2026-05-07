Tra meno di un mese si svolgerà la Noche de los Grandes, evento organizzato dalla AAA, che rappresenta il confronto finale tra le due versioni di El Grande Americano. L’evento si terrà il giorno prima del grande incontro in Italia, che attirerà molta attenzione tra gli appassionati di wrestling. La serata si concentra esclusivamente sullo scontro tra i due lottatori, senza altri incontri previsti nel programma.

Tra meno di un mese, il giorno prima dell’attesissimo Clash in Italy, ci sarà la Noche de lo Grandes, evento AAA in cui avremo lo scontro definitivo trai le due versioni de El Grande Americano. Questa pazza idea del wrestler che si finge un luchador ha preso strade inaspettate dai piani originali. L’infortunio di Chad Gable ha dato vita alla versione di Ludwig Kaiser, lottatore finito ai margini dopo essere uscito nell’Imperium. A lui si sono presto uniti altri due wrestler poco considerati come Pete Dunne e Tyler Bate, divenuti rispettivamente Rayo e Bravo. Ora la nuova svolta, con pure El Grande Americano originale che ha due sgherri al suo fianco, ovvero le versioni mascherate dei Creed, che già erano alleati di Gable.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Resterà solo un Grande Americano

Mao Zedong, October 1949: Parade Of The Waking Giant

Notizie correlate

Nuova Mercedes Classe A 2028: sarà solo elettrica o resterà anche a benzina?La futura Mercedes?Benz Classe A del 2028 sarà probabilmente molto diversa da quella di oggi.

Booker T: “Non credo che Ronda Rousey resterà a lungo in AEW, è andata solo per soldi”.Booker T, durante il suo podcast “Hall of Fame” ha espresso perplessità sull’approdo di Ronda Rousey in AEW.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: L’autore e disegnatore Don Rosa: Vi spiego perché Paperone non è solo un vecchio taccagno; Oligarchi usa e getta | La lezione russa che inquieta i tecnomiliardari dell’America di Trump; Gli affari di Cipriani a Punta del Este: tra grattacieli e palazzi orizzontali va in scena la grande bruttezza; Frosinone 2027, tutti contro Mastrangeli ma è un grande bluff.

Perché il Grande Romanzo americano in realtà non esiste affattoIl grande romanzo americano non esiste, non nel modo in cui il mondo della letteratura ne decreta l’attesa di volta in volta. Sempre fallendo, sempre mancando l’obiettivo. Già Harold Bloom - il più ... esquire.com

Per il presidente americano il Pontefice dovrebbe concentrarsi «sull’essere un grande Papa e non un politico» accusandolo di danneggiare la Chiesa con le sue prese di posizione - facebook.com facebook