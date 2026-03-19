Durante il suo podcast “Hall of Fame”, Booker T ha dichiarato di non credere che Ronda Rousey rimarrà a lungo in AEW, sostenendo che il suo passaggio sia motivato principalmente da questioni finanziarie. La wrestler e combattente di arti marziali miste si è recentemente unita alla federazione di wrestling, suscitando commenti e opinioni di vari esperti del settore.

Booker T, durante il suo podcast “Hall of Fame” ha espresso perplessità sull’approdo di Ronda Rousey in AEW. In particolare ha dichiarato che l’apparizione di Rousey è dovuta principalmente al denaro e che non si aspetta che rimanga a lungo nella federazione. “Non credo che Ronda Rousey resterà a lungo in AEW. Potrebbe essere un anno, potrebbero essere sei mesi. Non c’è molto altro da fare per Ronda Rousey in AEW se non vincere la cintura.” Booker T ha aggiunto di credere che l’agente di Rousey abbia contattato Tony Khan per organizzare l’accordo prima di Revolution. “L’agente di Ronda Rousey ha chiamato Tony Khan dicendo che Ronda è disponibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Booker T: “Non credo che Ronda Rousey resterà a lungo in AEW, è andata solo per soldi”.

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