La Mercedes Classe A del 2028 potrebbe essere esclusivamente elettrica, secondo le ultime indiscrezioni, anche se non ci sono ancora foto ufficiali e le informazioni disponibili sono limitate. La casa automobilistica sta lavorando a un modello che si differenzierà molto rispetto alla versione attuale, ma resta da capire se continuerà a essere disponibile anche con motore a benzina.

La futura Mercedes?Benz Classe A del 2028 sarà probabilmente molto diversa da quella di oggi. Non esistono ancora foto ufficiali, ma dalle informazioni trapelate si capiscono alcune cose abbastanza chiare. Il modello doveva non essere più rinnovato, ma un cambio di strategie aziendali farà “resuscitare” l’auto. sarà sempre quindi la vettura d’attacco della gamma della Stella. 1? Nuova piattaforma e tecnologia. La prossima generazione nascerà sulla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), progettata per auto compatte elettriche e ibride. Questo significa: Versione elettrica con architettura 800 volt. autonomia teorica fino a circa 700 km. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe A 2028: sarà solo elettrica o resterà anche a benzina?

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