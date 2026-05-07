Negli ultimi anni, la squadra ha ottenuto una scalata notevole, passando dal decimo posto in classifica alla conquista dello scudetto, con in mezzo una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive alla Champions League. Tuttavia, recenti analisi indicano una possibile riduzione delle risorse disponibili, portando a discussioni interne sulla strategia futura. La situazione è diventata ancora più complessa con il possibile cambio di allenatore, che potrebbe influenzare il percorso della squadra nel prossimo campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal decimo posto allo scudetto, passando per una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive in Champions League. Il Napoli targato Antonio Conte ha riportato il club stabilmente ai vertici del calcio italiano, cancellando in appena due stagioni i fantasmi del ridimensionamento. Eppure, nonostante i risultati, il futuro dell’allenatore salentino resta tutto da scrivere. Marco Azzi su Repubblica Napoli analizza il momento delicato vissuto dal club azzurro, sospeso tra la necessità di programmare il futuro e le riflessioni economiche legate all’alto costo del progetto tecnico guidato da Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Sul Napoli l’ombra dell’austerity. Il futuro di Conte diventa un bivio”

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