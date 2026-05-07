Repubblica | Sul Napoli l’ombra dell’austerity Il futuro di Conte diventa un bivio
Negli ultimi anni, la squadra ha ottenuto una scalata notevole, passando dal decimo posto in classifica alla conquista dello scudetto, con in mezzo una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive alla Champions League. Tuttavia, recenti analisi indicano una possibile riduzione delle risorse disponibili, portando a discussioni interne sulla strategia futura. La situazione è diventata ancora più complessa con il possibile cambio di allenatore, che potrebbe influenzare il percorso della squadra nel prossimo campionato.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal decimo posto allo scudetto, passando per una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive in Champions League. Il Napoli targato Antonio Conte ha riportato il club stabilmente ai vertici del calcio italiano, cancellando in appena due stagioni i fantasmi del ridimensionamento. Eppure, nonostante i risultati, il futuro dell’allenatore salentino resta tutto da scrivere. Marco Azzi su Repubblica Napoli analizza il momento delicato vissuto dal club azzurro, sospeso tra la necessità di programmare il futuro e le riflessioni economiche legate all’alto costo del progetto tecnico guidato da Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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