Rennae Stubbs dura contro Zverev | Sembrava un bambino contro Sinner vuole davvero paragonarsi ad Alcaraz

Durante la finale del Masters1000 di Madrid, Alexander Zverev si è trovato a fronteggiare Jannik Sinner in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. Le parole di Rennae Stubbs hanno attirato l’attenzione, criticando la prestazione di Zverev e paragonandola a quella di un bambino contro Sinner. La discussione si concentra sulla differenza di livello tra i due giocatori in questa partita.

La prestazione di Alexander Zverev nella finale del Masters1000 di Madrid contro Jannik Sinner ha offerto diversi spunti. La partita vinta dal n.1 del mondo, in appena 57? di gioco, ha posto l’accento sul grande disavanzo tra il n.1 ATP e il resto dei suoi avversari, con lo spagnolo Carlos Alcaraz costretto a rimanere lontano dai campi per un infortunio al polso. Qualcuno ha parlato di noia e altri di livello della top-10 attuale molto basso. Alla fine della fiera, rimane negli occhi la performance impeccabile di Jannik al cospetto di un avversario che è sembrato non crederci fin dall’inizio. A questo proposito, Rennae Stubbs, ex n.1 in doppio, ha puntato il dito contro il giocatore nativo di Amburgo, in relazione alle dichiarazioni rilasciate da Sascha dopo il match.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rennae Stubbs dura contro Zverev: “Sembrava un bambino contro Sinner, vuole davvero paragonarsi ad Alcaraz” Notizie correlate Leggi anche: Tennis, Monaco: Vacherot vola in semifinale contro Alcaraz, Sinner contro Zverev per il primo posto Sinner in semifinale a Indian Wells 2026 contro Zverev: “Sarà dura”Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells 2026: affronterà il tedesco Alexander Zverev.