Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale a Indian Wells 2026 e affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il giocatore ha dichiarato di conoscere bene il suo avversario e di puntare a mantenere alta la concentrazione durante il match. La sfida tra i due si svolgerà nel torneo statunitense, con Sinner che si prepara ad affrontare un avversario noto.

Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells 2026: affronterà il tedesco Alexander Zverev. “Ci conosciamo molto bene, quindi cercherò di essere il più costante possibile. Allo stesso tempo lui, sicuramente, cambierà un paio di cose. Dovrò stare molto attento. Ho visto un paio di sue partite: sta giocando un grande tennis. Non vedo l’ora. Sono queste le partite per cui mi alleno: semifinali dei grandi tornei, palcoscenici sempre più importanti. Sono molto felice di essere qui”, ha detto Sinner in conferenza stampa. La programmazione dell’incontro potrebbe cambiare un po’ le cose, aggiunge Sinner. “ Giocare di giorno o di sera non è la stessa cosa, qualcosa può cambiare in base all’orario in cui giocheremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner in semifinale a Indian Wells 2026 contro Zverev: “Sarà dura”

Articoli correlati

Sinner travolgente a Indian Wells, battuto Tien in 2 set: “Prestazione importante, la semifinale con Zverev sarà dura”Indian Wells (California), 12 marzo 2026 – Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set...

Quando gioca Sinner in semifinale a Indian Wells: data e ora del match contro ZverevSabato 14 marzo Jannik Sinner tornerà in campo a Indian Wells, lo farà per giocare la semifinale con Alexander Zverev.

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner è tornato: ora è in semifinale a Indian Wells e affronterà Zverev; Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner spazza via anche Tien: facile vittoria in due set, è in semifinale a Indian Wells.

Sinner ancora troppo forte per Tien. E’ in semifinale, ora l’ostacolo ZverevA Indian Wells altra prestazione convincente dell'italiano contro il giovane americano che è stato dominato per tutta la partita ... panorama.it

Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPTerza semifinale all'ATP Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner, che supera Learner Tien e affronta Alexander Zverev: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com

È tempo di pronostici a Indian Wells SuperTennis - facebook.com facebook

#Sinner, il punto pazzesco a #IndianWells lascia di sasso #Tien. Il pubblico sugli spalti non ci crede e reagisce così x.com