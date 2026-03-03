Renault Austral E-Tech series una gamma esclusiva per l’Italia

Nel 2025 Renault ha lanciato una nuova versione dell'Austral, il modello chiave nel segmento C. La gamma Austral E-Tech series è stata resa disponibile esclusivamente in Italia, segnando un aggiornamento importante per il marchio nel nostro paese. Il veicolo, che combina tecnologie ibride e design rinnovato, rappresenta un passo significativo nel portafoglio della casa automobilistica.

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 Renault ha rinnovato profondamente Austral, modello pilastro del segmento C. Il design è stato affinato per rafforzare il legame stilistico con Renault Rafale, mentre l’esperienza a bordo è stata ulteriormente ottimizzata, grazie a nuove tecnologie e ad un comfort di livello superiore. Oggi, tutta la gamma è equipaggiata con la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv che offre il miglior equilibrio tra efficienza e prestazioni. Austral garantisce un’autonomia totale fino a 1.100 km con un pieno e si conferma il più efficiente della categoria, con consumi pari a 4,7 l100 km. Con oltre 21.000 auto vendute dal lancio, Renault Austral ha sempre rappresentato un modello chiave nello sviluppo delle performance del segmento C. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Symbioz e Austral, due full hybrid Renault per Milano e oltreUna più compatta ed efficiente, l’altra più ricca e confortevole: le due vetture interpretano il segmento C con due ricette diverse ma complementari...

Leggi anche: Symbioz e Austral. Un successo E-Tech

Renault Austral full-hybrid E-Tech self-charging

Una raccolta di contenuti su Renault Austral

Temi più discussi: Renault aggiorna per il 2026 le sue Austral, Espace e Rafale; Renault Austral, più stile e comfort per il C-suv ibrido; Renault propone due modelli nel cuore del mercato, Symbioz e Austral. Entrambi hanno tecnologia full hybrid ma diversa fra loro; Renault Austral, comfort da prima classe ed efficienza ibrida per lunghi viaggi.

Nuova Renault Austral E-Tech Series, arriva l’allestimento esclusivo per l’Italia: prezzi e dotazioniLa nuova Austral E-Tech Series prevede di serie la carrozzeria in Nero Etoilé (che prima costava 1.000 euro), e aggiunge tra le opzioni disponibili il Blu Ardesia satinato. A bordo debutta un nuovo ca ... quattroruote.it

Renault Austral E-Tech Series: ecco la nuova gamma esclusiva per l’ItaliaLa nuova Renault Austral E-Tech Series debutta in Italia con una gamma dedicata al nostro mercato: motorizzazione full hybrid da 200 CV, fino a 1.100 km di autonomia, tecnologie Google integrate e dot ... automoto.it

Una nuova veste per il SUV ibrido che punta su tecnologia e autonomia. La Renault Austral amplia l’offerta italiana con la nuova gamma E-Tech series, declinata negli allestimenti Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Disponibile esclusivamente con motorizzaz - facebook.com facebook

Renault Austral, comfort da prima classe ed efficienza ibrida per lunghi viaggi. Spazio e modularità si abbinano a finiture sportive ed eleganti #ANSAmotori #ANSA x.com