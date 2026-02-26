Remigrazione è polemica E scatta il contro corteo

Sale la tensione in vista della manifestazione nazionale sulla remigrazione annunciata dal Comitato Remigrazione e Riconquista per sabato 7 marzo. Dopo le prese di posizione di Sinistra Italiana e del Coordinamento Migranti, anche il Sudd Cobas entra nel confronto e lancia un appello alla mobilitazione con lo slogan: ’Prato libera, operaia e antifascista’. Non useremo il termine remigrazione – chiarisce Sarah Caudiero, Sudd Cobas –. Prato è da sempre città di immigrati, prima dal sud Italia e oggi da tutti i continenti. È intollerabile che i fascisti arrivino in città a parlare di deportazioni". Per il 28 febbraio alle 15.30 è stata convocata un’assemblea pubblica al Circolo Arci Curiel per costruire una risposta ampia e partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

