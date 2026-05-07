Remedy punta a vendere 1,8 milioni di copie con Control Resonant, considerato un titolo imperdibile. Il gioco passerà a un genere action RPG, modificando notevolmente il modo di giocare. La mappa di Manhattan sarà completamente rivista rispetto al primo capitolo, offrendo nuove aree e ambientazioni. Questi cambiamenti puntano a offrire un’esperienza di gioco diversa e più approfondita rispetto al passato.

? Cosa scoprirai Come cambierà il gameplay con il passaggio al genere action RPG?. Cosa renderà la nuova Manhattan completamente diversa dal primo capitolo?. Perché Remedy punta a vendere 4 milioni di copie in breve tempo?. Quali sfide tecniche deve affrontare il motore di gioco per l'esplorazione?.? In Breve Obiettivo 1,8 milioni di copie entro fine anno e 2,2 milioni nel 2027.. Target complessivo di 4 milioni di unità vendute entro diciotto mesi dal lancio.. Evoluzione strutturale verso action RPG con Manhattan completamente esplorabile.. Risultati positivi registrati dallo studio finlandese nel primo trimestre del 2026.. Il CEO di Remedy, Gaudechon, punta a trasformare Control Resonant in un titolo imprescindibile per gli utenti già dal primo giorno di disponibilità su PS5, Xbox Series XS e PC.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Remedy punta a 1,8 milioni di copie: Control Resonant sarà un must-have

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