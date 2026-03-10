Capcom ha annunciato che Resident Evil Requiem ha raggiunto i 5 milioni di copie vendute. La stessa azienda ha comunicato che a maggio saranno disponibili nuovi contenuti, tra cui un’espansione narrativa e un minigioco. La notizia riguarda il successo del titolo e la programmazione di aggiornamenti futuri.

Capcom ha confermato l’arrivo di nuovi contenuti per Resident Evil Requiem, tra cui un’espansione narrativa e un minigioco previsto per maggio. Il titolo ha già registrato 5 milioni di copie vendute in meno di sette giorni, stabilendo il record assoluto di giocatori simultanei su Steam. La direzione creativa, guidata da Koshi Nakanishi, promette un approfondimento del mondo di gioco senza rivelare dettagli specifici sulla trama o sulle meccaniche. L’annuncio arriva a poche settimane dal lancio avvenuto a fine febbraio, confermando che lo sviluppo non si ferma nonostante i risultati commerciali eccezionali. Mentre la community attende con impazienza le nuove funzionalità, il team di sviluppo sta lavorando intensamente all’espansione principale, lasciando volutamente vaghi i tempi di rilascio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Resident Evil Requiem: 5 milioni di copie e nuova

Articoli correlati

Resident Evil Requiem è un successo straordinario: 5 milioni di copie vendute in cinque giorniResident Evil Requiem è un successo straordinario: in soli cinque giorni ha raggiunto 5 milioni di copie vendute, segnando uno dei migliori debutti...

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha annunciato data e ora del prossimo Resident Evil Showcase, un evento speciale che sarà con tutta probabilità interamente focalizzato su...

RESIDENT EVIL REQUIEM HA GIÀ FATTO LA STORIA! 5 milioni di copie vendute #residentevil #requiem

Approfondimenti e contenuti su Resident Evil Requiem

Temi più discussi: Resident Evil Requiem con Leon: tre consigli per affrontare la seconda parte del gioco; Leon sarà il protagonista del vociferato DLC di Resident Evil Requiem, secondo nuovi rumor; Resident Evil Requiem ha già superato i 5 milioni di copie vendute; Vuoi rivoluzionare Resident Evil Requiem? Ecco 5 mod che non puoi perderti!.

Resident Evil Requiem – RecensioneResident Evil Requiem celebra i 30 anni della saga con un equilibrio riuscito tra horror e azione. Un capitolo solido che farà felici tutti. playstationbit.com

Resident Evil Requiem è un trionfo: 5 milioni di copie vendute in cinque giorniResident Evil Requiem ha venduto 5 milioni di copie in appena cinque giorni, confermandosi come l'ennesimo successo per Capcom. Lo ha annunciato la stessa azienda tramite un comunicato stampa diffuso ... it.ign.com

Resident Evil Requiem supera i 5 milioni di copie e Capcom annuncia l'arrivo di una modalità foto, un mini-gioco e una futura espansione della storia. - facebook.com facebook

Resident Evil Requiem, la grafica è peggiorata su PS5 Pro dopo l'update x.com