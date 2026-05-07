Regole ferree Facciamo di tutto per sensibilizzare

Durante una gita scolastica, un episodio ha suscitato l’attenzione di insegnanti e dirigenti di diverse scuole del territorio. Le regole stabilite per l’evento sono state rispettate in modo rigoroso, e in seguito si sono svolti incontri e discussioni tra il personale scolastico per analizzare quanto accaduto. La situazione ha portato a confronti tra gli adulti coinvolti, che hanno valutato l’accaduto sotto vari punti di vista.

Quanto accaduto in gita è stato letto da tutti i docenti e presidi del territorio, anche in chiavi diverse. Francesco Lucantoni, dirigente dell’istituto superiore "Einstein-Nebbia" di Loreto e reggente il "Galilei" di Ancona, afferma: "Il regolamento che abbiamo come istituto in casi simili è molto ferreo. Innanzitutto occorre chiarire che non si tratta di gite ma di viaggi d’istruzione, attività didattiche, ciò significa che quando i ragazzi sono in viaggio è come se fossero sui banchi di scuola. Vero è che il contesto particolare seppur vigilato è meno controllato di un’aula. Può succedere che qualcuno si possa comprare la birra all’autogrill ad esempio ed è quasi impossibile il controllo assoluto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Regole ferree. Facciamo di tutto per sensibilizzare" Notizie correlate Elezioni 2026: scattano le regole ferree per la propaganda?? Cosa sapere L'AGCOM stabilisce le regole per la propaganda elettorica del 24 e 25 maggio 2026. Bari, nuovi criteri per i nidi: regole ferree su salute e accessiLa Giunta di Bari ha definito le linee guida per l’organizzazione dei nidi d’infanzia comunali relativi all’anno scolastico 2026/2027, stabilendo i... Altri aggiornamenti Si parla di: Regole ferree. Facciamo di tutto per sensibilizzare; Sul set di 'Il diavolo veste Prada 2': i miei 3 giorni da comparsa tra Meryl Streep e Lady Gaga.