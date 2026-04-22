La Giunta comunale di Bari ha stabilito le nuove linee guida per i nidi d’infanzia comunali in vista dell’anno scolastico 20262027. Le regole riguardano principalmente i criteri di accesso e le modalità di gestione delle strutture, con un’attenzione particolare alle norme sulla salute dei bambini. Le decisioni sono state definite in un documento ufficiale che specifica i parametri da seguire per l’organizzazione delle strutture.

La Giunta di Bari ha definito le linee guida per l’organizzazione dei nidi d’infanzia comunali relativi all’anno scolastico 20262027, stabilendo i parametri per l’accesso e la gestione delle strutture. La decisione, presa in data odierna, mira a supportare il sistema familiare attraverso una pianificazione che tiene conto delle necessità lavorative e della tutela della salute dei più piccoli. L’assessore alla Conoscenza, Lacoppola, ha sottolineato come l’obiettivo primario sia offrire un ambiente dedicato allo sviluppo, alla cura e alla socializzazione, facilitando al contempo la conciliazione tra le responsabilità professionali dei genitori e la vita privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, nuovi criteri per i nidi: regole ferree su salute e accessi

Notizie correlate

Nidi gratuiti per le fasce più fragili e copertura al 42%. Bellini: “Nuovi criteri che leggono la società di oggi"In un’Italia che fatica a garantire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia - con un tasso di partecipazione ai nidi del 35,5%, tra i...

Migranti, la Ue svolta a destra. Meloni detta la linea: regole ferree per bloccare i flussi dal Medio OrienteLa Ue, per una volta, sembra muoversi unitariamente sul fronte dei migranti, sia per la gestione dei flussi migratori da paesi terzi rispetto...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nidi d'infanzia comunali a Bari, il nuovo regolamento: due novità per il prossimo anno scolastico; Microcredito sociale, al via il nuovo avviso rivolto a persone in difficoltà. L’assessore Casili: Risposta concreta contro sofferenza economica e sociale; Bari, tornano i chioschetti sul mare: riapre Marèa; Bari – Approfondimento sulla Legge n. 1/2026: responsabilità amministrativa e nuovi profili di rischio per gli enti locali.

Nidi d'infanzia comunali a Bari, il nuovo regolamento: due novità per il prossimo anno scolasticoPrevisti un ampliamento dei requisiti d'iscrizione e anche maggiore chiarezza sulle condizioni di salute dei bimbi per situazioni che ne rendono incompatibile la frequenza nei giorni di malattia ... baritoday.it

ASL Bari aderisce alla sperimentazione ANAC sugli incarichi pubbliciASL Bari aderisce alla sperimentazione ANAC e adotta modelli standard per incarichi pubblici, trasparenza amministrativa e controlli interni. pugliapress.org

Fatture false, soldi all’estero e il caso Bari. Le piste dell’inchiesta sui servizi e Del Deo x.com

Stamattina Bari si è svegliata così - facebook.com facebook