Elezioni 2026 | scattano le regole ferree per la propaganda

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato le nuove regole per la propaganda elettorale in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Le norme riguardano le tariffe e i parametri per i messaggi pubblicitari e sono disponibili per consultazione presso un ufficio di Avellino, situato in via Annarumma. Le disposizioni si applicano alle attività di promozione politica previste per le date indicate.

?? Cosa sapere L'AGCOM stabilisce le regole per la propaganda elettorica del 24 e 25 maggio 2026. Le tariffe e le norme per i messaggi sono consultabili ad Avellino in via Annarumma. Le urne si preparano per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con il possibile ballottaggio fissato per il 7 e l'8 giugno, mentre i dettagli sulla gestione degli spazi pubblicitari e dei messaggi elettorali sono ora ufficialmente disponibili presso la sede di via Annarumma 39 ad Avellino. Il calendario ele .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni 2026: scattano le regole ferree per la propaganda Elezioni 2026, dove e quando si vota Notizie correlate Elezioni comunali nel Sannio, dalla Prefettura le regole sulla propaganda elettoraleTempo di lettura: 4 minutiIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, la... Cani e gatti in auto o moto: le regole ferree per evitare sanzioni? Cosa sapere Il Codice della Strada regola il trasporto di 19 milioni di cani e gatti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: scattano le regole per la propaganda elettorale; Elezioni amministrative 2026, i candidati nella Tuscia: tutte le liste e i nomi; BELLUNO | ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SCADE IL 25 APRILE DEPOSITO LISTE E CANDIDATI SINDACO; Elezioni 2026 Crotone: le regole per la propaganda. Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Elezioni amministrative 2026: le regole per la campagna elettoraleLa Prefettura di Ascoli Piceno ha pubblicato la circolare ministeriale che disciplina tempi, divieti e adempimenti obbligatori per i quattro Comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio 2026, con scadenz ... rivieraoggi.it Elezioni comunali Messina, caos firme. Scurria durissimo: "parere non trasmesso, chiedo il sequestro del documento" - facebook.com facebook 29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com