Reggiolo fuga dopo la rissa | sequestrata una roncola giapponese
A Reggiolo, un giovane si è allontanato dopo una rissa avvenuta nei pressi di un supermercato. Durante la fuga, è stata trovata e sequestrata una roncola giapponese abbandonata sul luogo dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità del ragazzo coinvolto o sulle circostanze che hanno portato alla perdita dell’arma. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell’evento.
? Domande chiave Chi è il giovane coinvolto nella rissa vicino al supermercato? Come ha fatto l'arma a essere abbandonata durante la fuga? Perché i Carabinieri hanno dovuto richiamare rinforzi da Fabbrico e Guastalla? Cosa lega questo scontro violento all'episodio avvenuto a Novellara??? In Breve Roncola nera di 34 centimetri con lama da 21 centimetri sequestrata dai Carabinieri. Operaio di 23 anni residente a Castelnovo Sotto denunciato per porto abusivo armi. Scontri simili avvenuti .🔗 Leggi su Ameve.eu
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