Reggiolo fuga dopo la rissa | sequestrata una roncola giapponese

A Reggiolo, un giovane si è allontanato dopo una rissa avvenuta nei pressi di un supermercato. Durante la fuga, è stata trovata e sequestrata una roncola giapponese abbandonata sul luogo dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità del ragazzo coinvolto o sulle circostanze che hanno portato alla perdita dell’arma. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell’evento.

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? Domande chiave Chi è il giovane coinvolto nella rissa vicino al supermercato? Come ha fatto l'arma a essere abbandonata durante la fuga? Perché i Carabinieri hanno dovuto richiamare rinforzi da Fabbrico e Guastalla? Cosa lega questo scontro violento all'episodio avvenuto a Novellara??? In Breve Roncola nera di 34 centimetri con lama da 21 centimetri sequestrata dai Carabinieri. Operaio di 23 anni residente a Castelnovo Sotto denunciato per porto abusivo armi. Scontri simili avvenuti .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiolo, fuga dopo la rissa: sequestrata una roncola giapponese Notizie correlate Rissa tra giovani a Reggiolo, spunta una roncolaReggiolo (Reggio Emilia), 6 maggio 2026 - Nuovo episodio di violenza tra giovani nella Bassa, con l’intervento delle forze dell’ordine che ha evitato... La litigata nel bar degenera in rissa con botte, una mazza e una roncolaCi sono volute diverse settimane per ricostruire l'esatta dinamica e dare a un volto ai quattro partecipanti al violento alterco, tutti denunciati da... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Per la Dierre Reggio impresa al Paladavolos di Comiso: decide Elias Donati all’overtime · ilreggino.it; Ecco perché Kate ha scelto Reggio Emilia. L’approccio pedagogico che vuole studiare da vicino; Reggio Calabria, rapina alla sala Bingo di Archi, banditi in fuga; Gli asili migliori del mondo conquistano la principessa Kate: cos’è Reggio Children. Reggiolo, l'auto si incendia dopo la sbandataReggiolo (Reggio Emilia), 18 aprile 2026 – Un incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in dramma, verso l’1,30 della scorsa notte in via Gonzaga a Reggiolo, dove un’auto Fiat Tipo condotta da ... ilrestodelcarlino.it Secondo le indagini dei Carabinieri di Reggiolo, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna, dal 2019, a continue violenze fisiche e psicologiche, spesso anche davanti ai figli minori. Dopo la denuncia, nei suoi confronti erano stati disposti l’allontanamento dalla - facebook.com facebook #Reggiolo (RE): oltre 90 tonnellate di cereali e legumi, per un valore di circa 200mila euro, conservati in condizioni igieniche gravissime. #Carabinieri denunciano il titolare di una società alimentare carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com