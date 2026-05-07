Reggio sportello dedicato ai commercialisti | via libera a Hermes

A Reggio è stato aperto uno sportello dedicato ai commercialisti, con l’obiettivo di semplificare le procedure tributarie. L’ufficio sarà gestito direttamente da Hermes, che si occuperà di coordinare gli appuntamenti tecnici presso la sede. La nuova struttura mira a offrire un punto di riferimento specifico per i professionisti del settore, facilitando l’accesso ai servizi e la gestione delle pratiche fiscali.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione delle pratiche tributarie per i professionisti?. Chi gestirà concretamente gli appuntamenti tecnici presso la sede di Hermes?. Quali vantaggi pratici otterranno i commercialisti con l'accesso riservato?. Come funzionerà il nuovo canale diretto tra professionisti e Comune?.? In Breve Manuela Chindemi e Fabio Mulonia hanno siglato l'accordo a Palazzo San Giorgio.. Accesso riservato e appuntamenti presso la sede Hermes per risolvere questioni tecniche.. Il servizio mira a snellire i flussi informativi sulle entrate comunali reggine.. La fase operativa prevede l'organizzazione di spazi e personale specializzato dedicato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, sportello dedicato ai commercialisti: via libera a Hermes Notizie correlate Gualdo, si apre lo sportello dedicato ai metalmeccaniciGUALDO TADINO – L’Uil apre uno sportello dedicato ai metalmeccanici nella sua sede gualdese, nel centro commerciale Flaminia. Al Policlinico di Bari uno sportello dedicato ai pazienti con malattie rare: "In Puglia sono 30mila"L'ospedale barese ospita la sede del Centro di Assistenza e Ricerca Sovraziendale: un'équipe multidisciplinare si occupare di coordinare la presa in... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lo sport come motore di inclusione: l’Università Mediterranea lancia il progetto University Sport Young Community; L'Osservatorio Nazionale Amianto a Reggio Calabria traccia il bilancio un anno dopo l’apertura dello sportello; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure; Cirò selezionato da Poste Italiane per il progetto Polis. Reggio, Hermes e Ordine dei Commercialisti: firmato protocollo per uno sportello dedicato ai professionistiIscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie Nei giorni scorsi, a Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabr ... citynow.it Reggio Calabria, arrestato Umberto Bellocco per maltrattamenti in famiglia: violenze psicologiche e fisiche sulla moglie - facebook.com facebook Scuola come emancipazione, il senso della visita della principessa Kate a Reggio Emilia x.com