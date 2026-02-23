Al Policlinico di Bari uno sportello dedicato ai pazienti con malattie rare | In Puglia sono 30mila

Il Policlinico di Bari ha aperto uno sportello dedicato ai pazienti con malattie rare, una scelta motivata dal fatto che in Puglia ne soffrono circa 30.000 persone. La nuova struttura offre supporto e informazioni su patologie neurologiche, malformazioni congenite, malattie ematologiche e metaboliche. La presenza di questo servizio mira a facilitare l'accesso alle cure e a migliorare la qualità di vita di chi convive con queste condizioni. La domanda di assistenza continua a crescere.

L'ospedale barese ospita la sede del Centro di Assistenza e Ricerca Sovraziendale: un'équipe multidisciplinare si occupare di coordinare la presa in carico e la continuità assistenziale per le persone che vi si rivolgono Dalle patologie neurologiche alle malformazioni congenite, dalle malattie ematologiche a quelle metaboliche. Le malattie rare rappresentano una realtà complessa e articolata. La presa in carico e l'assistenza ai pazienti che ne sono affetti richiedono competenze cliniche altamente diversificate ma anche sistemi efficaci e integrati per gestire aspetti clinici, organizzativi e sociali.