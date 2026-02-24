Gualdo si apre lo sportello dedicato ai metalmeccanici

Gualdo Tadino, l'apertura dello sportello dedicato ai metalmeccanici è stata decisa dopo numerose richieste dei lavoratori, alle prese con problemi di orari e salari. L'iniziativa mira a offrire un punto di ascolto e supporto diretto, facilitando l'accesso ai servizi sindacali. La sede, situata nel centro commerciale Flaminia, sarà disponibile per incontri e consulenze. La scelta di questa location risponde alla volontà di avvicinare il servizio ai metallmeccanici della zona.

GUALDO TADINO – L'Uil apre uno sportello dedicato ai metalmeccanici nella sua sede gualdese, nel centro commerciale Flaminia. Il sindacato si prefigge di potenziare le proprie strutture lungo la fascia appenninica. Ne ha dato notizia il segretario Daniele Brizi (nella foto): con questa operazione la Uilm di Perugia vuole dare un ulteriore sostegno alle lavoratrici e lavoratori del settore. E ciò anche se "purtroppo questa area interna dell'Umbria è molto esposta alle crisi delle aziende metalmeccaniche e, dopo la chiusura di realtà come Faber o Merloni, ha subito un grave contraccolpo sotto l'aspetto economico-sociale, provocando uno spopolamento che ancora oggi ha un trend negativo".