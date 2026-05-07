Reggio donazione da 40.000 euro | nuova risonanza per il Grade

A Reggio Emilia, un'importante donazione di 40.000 euro ha portato nuova attenzione al reparto di radiologia. La decisione di destinare questa somma a miglioramenti clinici deriva da un'eredità familiare. L'investimento consentirà di aggiornare le apparecchiature e potenzialmente influirà sulle procedure diagnostiche adottate nel territorio. I cambiamenti annunciati riguardano in particolare le modalità di diagnosi e le possibilità di accesso ai servizi medici per i residenti.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso di trasformare un'eredità familiare in un beneficio pubblico?. Come cambieranno le diagnosi mediche per i cittadini di Reggio Emilia?. Perché questa donazione è fondamentale per la campagna Dona risonanza?. Quali benefici porterà concretamente la nuova tecnologia 3 Tesla al territorio?.? In Breve Donazione di 40.000 euro per la campagna Dona risonanza al futuro della Fondazione Grade.. Erede Annavelia Lasagni onora la memoria dei coniugi Ivo Corradi e Ida Giannotti.. Acquisto di una risonanza magnetica 3 Tesla per migliorare la diagnostica a Reggio Emilia.. La direttrice Valeria Alberti sottolinea l'impatto trasversale della tecnologia sulla sanità reggiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Si parla di: Donati 40 mila euro al Grade per la nuova risonanza magnetica di Reggio.

Donati 40 mila euro al Grade per la nuova risonanza magnetica di ReggioREGGIO EMILIA – Un gesto di grande generosità che unisce memoria e impegno per il futuro della sanità. La signora Annavelia Lasagni, nel ricordo dei coniugi Ivo Corradi e Ida Giannotti, ha donato 40.0 ... reggionline.com

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