Finto diplomatico ruba auto da 40.000 euro inseguimento da film e schianto in autostrada a Chieti

Un uomo di 59 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato a Chieti dopo aver rubato un’auto dal valore di 40.000 euro. L’individuo si era spacciato per diplomatico prima di scappare con il veicolo, scatenando un inseguimento che si è concluso con uno schianto sull’autostrada. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

Furto d’auto da 40.000 euro e inseguimento sulla statale: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti che ha portato all’arresto di un cittadino straniero di 59 anni, ritenuto responsabile del colpo messo a segno lo scorso 30 dicembre 2025 presso una concessionaria della provincia. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito l’11 marzo 2026, dopo una complessa attività investigativa che ha permesso di identificare l’autore del reato. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 30 dicembre 2025, quando un uomo si è presentato presso una nota concessionaria della provincia di Chieti fingendosi un diplomatico straniero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

