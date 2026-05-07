Reggio Calabria | il grido per il 6 maggio contro l’oblio e il degrado

Il prossimo 6 maggio a Reggio Calabria si terrà una manifestazione organizzata dall’associazione locale, che chiede al Comune interventi concreti contro l’oblio e il degrado della città. Tra le richieste ci sono azioni per valorizzare la stele dedicata alle vittime, ormai diventata un punto di degrado e abbandono. La protesta mira a sensibilizzare sull’importanza di preservare i luoghi dedicati alla memoria e al rispetto delle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Cosa chiede l'associazione al Comune di Reggio Calabria?. Perché la stele delle vittime è diventata un punto di degrado?. Chi deve garantire la pulizia del monumento ai caduti?. Come può il 6 maggio diventare una ricorrenza ufficiale?.? In Breve Associazione Noi per Santa Caterina chiede istituzionalizzazione ricorrenza al Comune di Reggio Calabria.. Abbandono rifiuti presso la stele del quartiere Santa Caterina causa sdegno residenti.. Appello formale per coinvolgere autorità cittadine ogni 6 maggio nel rito commemorativo.. Necessità di vigilanza e pulizia costante nell'area del monumento ai caduti civili.. L’associazione Noi per Santa Caterina si è riunita davanti alla stele commemorativa a Reggio Calabria per onorare le vittime civili dei bombardamenti alleati del 6 maggio 1943.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: il grido per il 6 maggio contro l’oblio e il degrado Notizie correlate Reggio Calabria: raid contro il degrado, arresti e pane insalubreLa Polizia Locale di Reggio Calabria ha condotto un’operazione capillare nelle ultime 48 ore, colpendo il fenomeno del commercio illegale,... Mare in tempesta, città ferita: il grido del Circolo velico di Reggio CalabriaIl lungomare devastato dall’ennesima mareggiata, Colella denuncia l’inerzia delle istituzioni e chiede interventi strutturali:"Non servono soluzioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reggio Calabria, il grido silenzioso di una generazione: lettera aperta ai candidati sindaco; Emergenza sangue a Reggio Calabria, l'appello del Gom: la richiesta di aiuto ai cittadini; Reggio Emilia, nidi tra ‘burnout’ e gratuità. Il grido d’allarme: I laureati? Tanti, ma poi scappano; Sciopero Atm del 5 maggio, serve una gestione corretta del personale. Referendum, in Calabria Reggio unico capoluogo in cui vince il SìReggio Calabria è l'unica città capoluogo di provincia in Calabria dove prevale il Sì, anche se di misura, al referendum per la giustizia. In riva allo stretto, infatti, il Sì ottiene il 50,81% dei ... ansa.it Francesco Cannizzaro di Fi candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestraE' Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e segretario regionale della Calabria, il candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestra. Lo ha annunciato lo stesso ... ansa.it Reggio Calabria, un cittadino basito: "assurdi attacchi personali a Cannizzaro da parte di chi in 12 anni ha distrutto, svilito e umiliato la nostra città, è una vergogna senza fine" - facebook.com facebook