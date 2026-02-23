Mare in tempesta città ferita | il grido del Circolo velico di Reggio Calabria

Il mare in tempesta ha danneggiato le imbarcazioni e le strutture del Circolo velico di Reggio Calabria, causandone la distruzione parziale. La violenza delle onde ha rotto bitte e banchine, lasciando il porto semidistrutto. Gli addetti stanno valutando i danni, mentre i residenti assistono con preoccupazione alla scena. Le autorità sono già sul posto per coordinare le operazioni di messa in sicurezza e riparazione. La stagione estiva si apre con questa emergenza.

Il lungomare devastato dall'ennesima mareggiata, Colella denuncia l'inerzia delle istituzioni e chiede interventi strutturali:"Non servono soluzioni tampone, ma una strategia per protezione ed economia" "Il mare ha colpito ancora, e questa volta non solo con la forza delle onde, ma con l'amarezza di un disastro annunciato. Il lungomare Falcomatà, cuore pulsante della vita reggina, si è risvegliato devastato dopo il maltempo dei giorni scorsi e, il Circolo velico insieme ai lidi e alle attività balneari della zona, conta i danni e lancia un appello: non si può più restare a guardare". A sottolinearlo l'avvocato Fabio Colella, che parla senza mezzi termini di disastro annunciato.