Reggio Calabria | raid contro il degrado arresti e pane insalubre

Nelle ultime 48 ore, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha effettuato un’operazione di grande portata per contrastare il commercio illegale, l’abbandono di rifiuti e i furti di energia elettrica. Durante le attività, sono stati arrestati alcuni soggetti e sono stati sequestrati pane insalubre. L’intervento ha interessato diverse zone della città, con l’obiettivo di ridurre il degrado e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha condotto un’operazione capillare nelle ultime 48 ore, colpendo il fenomeno del commercio illegale, l’abbandono di rifiuti e i furti di energia elettrica. Le attività, coordinate attraverso le componenti specialistiche del Corpo, si sono concentrate in diverse aree della città, con particolare intensità nella zona nord e nel quartiere Arghillà, nell’ambito del progetto nazionale e transazionale denominato ‘Ndrangheta. Controllo del territorio e tutela della legalità energetica. A Arghillà, le forze dell’ordine hanno arrestato due individui colti mentre commettevano il reato di furto aggravato di corrente elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: raid contro il degrado, arresti e pane insalubre Reggio Calabria: il cantiere della piscina diventa una pozza di degradoA Reggio Calabria, l’area destinata al nuovo Piazzale della Pace è diventata il simbolo di un progetto che sembra essersi arenato nel nulla. Reggio Calabria, degrado al Parco Lineare Sud: spazzaturaIl degrado silenzioso del Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, un’area che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riqualificazione urbana, si... Reggio Calabria, arresti in città: colpite le bande dei furti di auto