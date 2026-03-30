Castel Volturno | scatta il blitz della Guardia Costiera contro il mercato ittico illegale

Nella giornata di oggi, la Guardia Costiera ha condotto un’operazione a Castel Volturno mirata a contrastare il mercato ittico illegale. Durante l’intervento sono stati sequestrati frutti di mare non tracciati e attrezzature vietate, e sono state riscontrate irregolarità nelle pratiche di vendita dei prodotti ittici. L’intervento si inserisce in un'azione più ampia di controlli nel settore della pesca e della distribuzione di prodotti del mare.

Castel Volturno: operazione della Guardia Costiera contro le irregolarità nei prodotti ittici. Sequestrati frutti di mare non tracciati e attrezzature vietate. A Castel Volturno la vigilanza sulla filiera alimentare resta altissima. In una recente operazione mirata a contrastare la commercializzazione di prodotti non a norma, i militari della Guardia Costiera locale hanno passato al setaccio diverse attività commerciali del territorio. L'intervento ha fatto emergere uno scenario preoccupante, caratterizzato dalla presenza di merce priva delle necessarie garanzie di tracciabilità, mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori che acquistano prodotti del mare nelle pescherie dell'area casertana. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Castel Volturno: scatta il blitz della Guardia Costiera contro il mercato ittico illegale Articoli correlati Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel VolturnoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Procura Generale di Napoli illustrano i risultati delle operazioni su Castel Volturno, Mondragone e Sessa... Leggi anche: Giro di vite contro la pesca illegale, boom di sequestri e sanzioni a Termoli e alle Tremiti: i numeri della Guardia Costiera Una selezione di notizie su Castel Volturno Temi più discussi: Rifiuti a Castel Volturno, una mini discarica alla foce del fiume; Emergenza idrica a Castel Volturno: autobotti della Regione per cittadini e servizi essenziali; Napoli, caso Lukaku: il calciatore non è rientrato a Castel Volturno, società irritata!; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 25 marzo 2026. Castel Volturno, si schianta con auto rubata dopo il colpo in farmaciaÈ stato un sabato mattinata movimentato sulla fascia costiera casertana, caratterizzato da un rocambolesco inseguimento lungo la Domiziana da parte dei carabinieri alla caccia di ... ilmattino.it Castel Volturno, dopo folle inseguimento i carabinieri recuperano auto e denaro provento di furto. Si cerca il guidatoreCASTEL VOLTURNO (Caserta) – Mattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato e recuperato un’auto risultata rubata al termine di un inseguimento concluso ... ecodicaserta.it LUKAKU HA DECISO: cosa succederà martedì a Castel Volturno - facebook.com facebook #Lukaku, Napoli e Conte aspettano le ultime 48 ore per chiudere il caso: cosa succederà martedì a Castel Volturno x.com